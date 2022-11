Die vier Jungs von Flacker, das sind Leo Zech (von links, 16, Gitarre), Ben Eberbach (16, Gitarre, Gesang), Moritz Hamann (16, Schlagzeug) und Caspar de Quillacq (17, Bass). Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down Bandschmiede Musikschule Wedel Coaching in Berlin: Wedeler Band „Flacker“ will durchstarten Von Inge Jacobshagen | 30.11.2022, 18:00 Uhr

Sängerin Nina Chuba aus Wedel hat‘s vorgemacht. Sie ist in den Charts ganz oben angekommen. Mit Flacker steht jetzt möglicherweise die nächste Band der Wedeler Musikschule in den Startlöchern. Zu hören sind sie live am Sonnabend, 3. Dezember.