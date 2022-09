Die Polizei sucht nach einem Roller, der in Tornesch gestohlen wurde. Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer up-down up-down Polizei sucht Zeugen Motorroller in Tornesch unweit eines Bahnübergangs gestohlen Von Florian Kleist | 08.09.2022, 17:53 Uhr

In der Nähe des Bahnübergangs zwischen Esingen und Prisdorf ist am Montag in Tornesch ein Motorroller der Marke Piaggio gestohlen worden. Das Gefährt hat einige Auffälligkeiten.