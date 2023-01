Stefan Preck flitzt mit seiner vollen GAB-Tonne hinter dem RMG-Müllwagen her. Geleert wurde die Tonne aber nicht. Foto: Tina Wollenschläger up-down up-down Erste Leerung des neuen Entsorgers Moorrege: Gelbe Säcke abgeholt – volle GAB-Tonnen bleiben stehen Von Tina Wollenschläger | 05.01.2023, 05:00 Uhr

In Moorrege sind am Mittwoch die Gelben Säcke erstmals vom neuen Entsorger, der RMG, abgeholt worden. Befüllte und leere GAB-Tonnen blieben stehen – was zu Irritationen führte.