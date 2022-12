In der Grundschule an der Klinkerstraße wurden zum Zeitpunkt des Einsatzes noch Kinder betreut. Weil in der Nähe Gas ausströmte, musste das Gebäude wie auch die benachbarte Kita evakuiert werden. Foto: Susi Große up-down up-down An der Klinkerstraße Moorrege: Bagger trifft Gasleitung – Kita und Schule evakuiert Von Susi Große | 01.12.2022, 10:55 Uhr

Ein Bagger hat am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten an der Klinkerstraße in Moorrege eine Gasleitung beschädigt. Gas strömte hörbar aus, der Wind trieb es in Richtung Grundschule und Kita.