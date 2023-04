Der Angeklagte stand wegen zahlreicher Taten in Elmshorn vor Gericht. Nach Straftaten war er zuvor immer wieder mit der Polizei in Konflikt geraten. Symbolfoto: Anja Steinbuch up-down up-down Zahlreiche Taten Geldautomaten zertrümmert, mit Beil auf Auto eingeschlagen: Haft für 31-Jährigen Von Wolfgang Duveneck | 06.04.2023, 18:39 Uhr

Ein Mann gerät im Kreis Pinneberg immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt – und fängt dann Streit mit Polizisten an. Der jüngste Fall ereignete sich im Rewe-Markt in Moorrege. Dort hatte der 31-Jährige Lebensmittel gestohlen. Andere Taten gab es in Uetersen. Dafür wurde der Mann nun verurteilt.