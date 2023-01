Die Polizei Wedel hofft bei der Suche nach dem Unfallfahrer auf Zeugenhinweise. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Breiter Weg in Wedel Mini-Fahrer ignoriert rote Ampel und fährt Jugendliche auf Rad an Von Oliver Gabriel | 24.01.2023, 13:46 Uhr

Unfall mit Fahrerflucht in Wedel: Ein Mini-Fahrer soll zunächst eine rote Fußgängerampel an der Grundschule am Breiten Weg. Die Polizei sucht nun den Fahrer und Zeugen.