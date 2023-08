Lösung gesucht Mehrgenerationenplatz in Tornesch unter Wasser: Grüne setzen auf Prinzip Schwammstadt Von Sylvia Kaufmann | 29.08.2023, 08:00 Uhr Stehen in den tiefen Wasserpfützen des Mehrgenerationenplatzes, für den sie sich ein Speichern des Wassers nach dem Prinzip Schwammstadt wünschen: die Grünen-Politiker Ann Christin Hahn, Lara und Jens Niederhausen. Im Hintergrund spielt die Tochter der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Hahn mit einer Freundin. Die Kinder finden die Pfützen toll. Foto: Grüne Tornesch up-down up-down

Die massiven Regenfälle in diesem Sommer machen deutlich, dass bei dem gerade erst eröffneten Mehrgenerationenplatz im Wohngebiet Tornesch am See bei der Beschaffenheit des Geländes Nachbesserungsbedarf besteht. Die Grünen plädieren für die Umsetzung des Prinzips Schwammstadt.