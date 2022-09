Noch ist der künftige Mehrgenerationenplatz am Lüttensee eine grüne Wiese. Das wird sich aber bald ändern. Dieses Foto wurde vom bereits angelegten Hügel aus aufgenommen. Archivfoto: Susi Große up-down up-down Naherholung in Tornesch Mehrgenerationenplatz am Lüttensee soll im Frühling fertig sein Von Michaela Eschke | 28.09.2022, 16:00 Uhr

Laut Ausschreibung soll der Mehrgenerationenplatz am See in Tornesch im Mai 2023 fertiggestellt werden. Es entstehen ein Spielplatz, ein terrassierter Hügel, eine Grill-Ecke und Sportgeräte. Die Sport- und Spielgeräte sind bestellt.