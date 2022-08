Deutlich erkennbar: Es brennt im Dachbereich des mehrfamilienhauses, Funken fliegen. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Dachstuhlbrand in Wedel Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Mühlenstraße: Drei Wehren im Einsatz Von Klaus Plath | 10.08.2022, 00:57 Uhr | Update vor 56 Min.

Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Mühlenstraße in Wedel hat am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch (10. August) drei Feuerwehren beschäftigt. Ein Bewohner wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.