Gegen Konkurrenz aus Asien Medac in Wedel: Wirtschaftsminister Madsen will Pharmaindustrie im Norden stärken Von Cornelia Sprenger | 21.08.2023, 18:00 Uhr Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (rechts) lässt sich von Medac-Mitarbeiter José Antonio Fernandez Martin die neue Anlage zeigen. Foto: Michael Ruff up-down up-down

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen informierte sich über die Sorgen des Wedeler Pharmaunternehmens Medac und besichtigte die neue Verpackungshalle in Tornesch. Der Minister will sich auf EU-Ebene für bessere Rahmenbedingungen einsetzen, um die Pharmaindustrie in Deutschland zu halten.