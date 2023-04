Manfred Langer, Inhaber des Markttreffs Heidgraben, lädt zum Open-Air-Konzert ein. Foto: Klaus Plath up-down up-down Am 6. Mai mit drei Bands Manfred Langer plant Open-Air-Konzert am Markttreff in Heidgraben Von Klaus Plath | 28.04.2023, 13:41 Uhr

Am Markttraff in Heidgraben gibt es schon bald etwas auf die Ohren. Manfred Langer, Chef des Dorf-Supermarkts, hat ein Open-Air-Konzert organisiert. Der Kartenverkauf für das Musik-Event am 6. Mai hat begonnen.