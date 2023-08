Serie: Unternehmen im Fokus Loll Feinmechanik verzeichnet in Tornesch Rekord-Aufträge und sinkende Energiepreise Von Michaela Eschke | 10.08.2023, 14:00 Uhr Ein hochgenaues Zahnrad wird von dem Feinmechaniker Christoph Kather auf einer Messmaschine kontrolliert. Foto: Loll Feinmechanik GmbH up-down up-down

Bei der Loll Feinmechanik in Tornesch stehen die Zeichen auf Wachstum – dank eines breiten Mix an Kunden und einer vorausschauenden Energie-Politik. Wir blicken hinter die Kulissen der Gewerbehallen am Borstelweg.