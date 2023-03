Auch die Oberstufe beteiligte sich am Flohmarkt zugunsten der Erdbebenopfer. Von links: Rebecca (von links) Cem und Lina freuten sich, helfen zu können. Foto: Klaus Plath up-down up-down Erdbebenhilfe aus Uetersen Großer Flohmarkt am Ludwig-Meyn-Gymnasium: Das ist das Ergebnis Von Klaus Plath | 27.03.2023, 17:30 Uhr

Schüler aller Jahrgänge am Ludwig-Meyn-Gymnasium hatten sich am Benefiz-Flohmarkt zugunsten der Erdbebenopfer in der Süd-Türkei und Syrien beteiligt. Die Einnahmen kommen den Opfern dieser Katastrophe zugute.