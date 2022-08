Zwei der drei Schulcontainer, die auf einem umgenutzten Parkplatz an der Bleekerstraße jetzt auf die Zehntklässler warten. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Ludwig-Meyn-Gymnasium Schuljahr 2022/23: Unterricht in Containern für Uetersener Schüler Von Klaus Plath | 08.08.2022, 17:00 Uhr

Jetzt steht die Schülergruppe fest, die nach den Sommerferien in den drei an der Bleekerstraße aufgestellten Schulcontainern unterrichtet wird. Es ist der neue zehnte Jahrgang am Ludwig-Meyn-Gymnasium.