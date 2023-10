Lions Club und Rotary spenden 4000 Euro an Lebenshilfe-Kita in Wedel

Der Lions Club Elbmarsch und Rotary Wedel unterstützen das heilpädagogische Reiten an der inklusiven Lebenshilfe-Kita in Wedel: Vertreter der beiden Clubs haben Leiterin Antonelle Klann 4000 Euro zur Finanzierung des Angebots überreicht. Das Geld stammt aus dem Erlös des Benefiz-Rosé-Golfturnier im Juni, bei dem 80 Teilnehmer für den guten Zweck – die Förderung von Kindern und Jugendlichen in Wedel – gespielt und gespendet hatten.

Klann erläuterte bei der Spendenübergabe: „Unsere Kinder ab drei Jahren werden beim Reiten in ihrer Entwicklung gefördert.“ Die Jungen und Mädchen würden unter anderem Verantwortung im Umgang mit den Pferden sowie Signale von Menschen und Tieren deuten lernen. Zudem würden Gleichgewicht, Grob- und Feinmotorik gefördert. „Die Kinder lernen in diesem emotionalen Kontext, Rücksicht auf sich selbst, auf das Pferd und auf andere Kinder zu nehmen“, so Klann. In der Lebenshilfe-Kita Wedel werden aktuell 126 Kinder betreut. og

Gesprächskreis bei der Awo zu tiergestützter Therapie und tierischer Begleitung

Die Awo-Begegnungsstätte Wedel lädt gemeinsam mit der Brücke Elmshorn, dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Pinneberg sowie der Psychiatrie vom Asklepios Westklinikum Hamburg-Rissen für Donnerstag, 12. Oktober, zu einem offenen Gesprächskreis zum Thema „Menschen brauchen Tiere? – Ein Austausch über tiergestützte Therapie und tierische Begleitung“ ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte, Rudolf-Breitscheid-Straße 40b in Wedel. „Dieser Trialog richtet sich an Betroffene, Angehörige und Fachkräfte und ist die Fortsetzung der Trialogreihe zum Thema ‚Psychische Erkrankungen‘“, heißt es seitens der Veranstalter. Interessierte sind willkommen, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Informationen erteilt Sabine Bielfeldt unter Telefon (04103) 1808314 sowie per E-Mail an sabine.bielfeldt@awo-sh.de. og

ADFC codiert am 7. Oktober wieder Fahrräder

Der ADFC Wedel codiert am Sonnabend, 7. Oktober, wieder Fahrräder. Zwischen 10 und 12 Uhr können Besitzer ihre Räder dieses Mal vor dem Geschäft e-motion im Langenkamp 28 mit einer Klebecodierung versehen lassen. Dazu wird eine Codenummer am Fahrrad aufgeklebt, mit der der Besitzer identifiziert werden kann. „Die Information steckt in der Codenummer. Es erfolgen keine Datenbankeinträge“, stellt der ADFC klar. Die Aufkleber seien kaum zu entfernen und gut sichtbar, sodass codierte Fahrräder als solche gut zu erkennen seien. Vorteil: Die Klebecodierung ist auch für die Rahmen von Carbon- und Alurädern geeignet. Interessierte müssen einen Kaufvertrag des Rades und Personalausweis vorzeigen. Die Kosten betragen 8 Euro, ADFC-Mitglieder zahlen 5 Euro. og