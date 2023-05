Vier von insgesamt 38 Tänzerinnen des Tanz- und Gymnastikstudios am Roland, die an „Linien“ beteiligt sind: Linda Fillies (von rechts), Leya Petri, Jonna Denker (fliegend) und Milla Wagner. Foto: Tanz- und Gymnastikstudio am Roland up-down up-down Einsamkeit und Geborgenheit Wedeler Tänzerinnen der Ballett-Theater-Klassen zeigen Stück „Linien“ Von Inge Jacobshagen | 25.05.2023, 15:00 Uhr

Von Individuum bis Masse: „Linien“ heißt das neue Tanz-Stück vom Tanz- und Gymnastikstudio am Roland in Wedel, das am 2. Juni im Rist-Forum zur Aufführung kommt.