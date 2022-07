Die Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen wird als Lichtverschmutzung bezeichnet. Künstliches Licht ist ein weit verbreiteter und häufig wenig beachteter Umweltfaktor - mit tödlichen Auswirkungen zum Beispiel für Insekten. FOTO: Armin Weigel up-down up-down Zum Schutz von Insekten Lichtverschmutzung in Tornesch: Verwaltung erarbeitet ein Konzept Von Susi Große | 07.07.2022, 07:00 Uhr

Lichtverschmutzung, also störende Lichtemissionen und die Aufhellung des Nachthimmels, beeinträchtigt nicht nur Insekten, sondern auch Menschen. Dagegen will die Stadtverwaltung in Tornesch etwas tun.