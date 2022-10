Kann wieder lachen: Der Ausstieg aus der Politik war für Katja Suding ein Befreiungsschlag. Foto: Anatol Kotte up-down up-down „Wie ich mich selbst verlor“ Lesung in Wedel: Ex-FDP-Frau Katja Suding und der Politik-Ausstieg Von Kristina Sagowski | 18.10.2022, 10:00 Uhr

In der Stadtbücherei Wedel erzählt die ehemalige FDP-Spitzenpolitikerin, warum sie an dem Druck in der Spitzenpolitik fast zerbrochen wäre. Moderiert wird die Lesung und der Talk von Thomas Frankenfeld.