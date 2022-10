Schon jetzt ist klar, dass die hohen Anmeldezahlen fürs nächste Schuljahr die vorhandenen Raum-Kapazitäten an Wedels Grundschulen weit überschreiten. Symbolfoto: Frank Hammerschmidt up-down up-down Leserbrief Jetzt schon hohe Anmeldezahlen für Erstklässler im nächsten Schuljahr – alles wiederholt sich in Wedel Von Wedel-Schulauer Tageblatt | 12.10.2022, 17:45 Uhr

An dieser Stelle haben shz.de-Leser das Wort. Dieses Mal geht es um die erneut explodierende Zahl an Schulanfängern, die schon jetzt fürs kommende Jahr an Wedels Grundschulen angemeldet wurden