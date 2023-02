Mella Drescher aus dem Vorstand der Elbschule Wedel erläuterte gegenüber shz.de den Stand der geplanten Schulgründung. Foto: Privat up-down up-down Lesermeinung Pläne für eine private Schule Wedel: „Bedauerlich, dass nicht mehr Einsatz für die Regelschulen da ist“ Von Wedel-Schulauer Tageblatt | 25.02.2023, 17:58 Uhr

An dieser Stelle haben shz.de-Leser das Wort. Dieses Mal geht es um den Stand der Pläne für die Eröffnung einer freien Schule in Wedel, die im Sinne der Waldorfpädagogik unterrichten will.