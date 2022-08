Sollen die derzeit noch aktiven Kernkraftwerke am Netz bleiben? Martin Balasus, CDU-Landtagsabgeordneter, plädiert dafür. FOTO: Symbolfoto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Leserbriefe Nur ein Atomideologe lässt die Meiler am Netz Von Uetersener Nachrichten | 07.08.2022, 10:00 Uhr

An dieser Stelle haben shz.de-Leser das Wort. Dieses Mal geht es um die Frage, wie der Gaskrise in Deutschland begegnet werden soll und ob die Kernkraftwerke deshalb am Netz bleiben sollen.