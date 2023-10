Zum Abschluss des Festtages Laternelaufen von der City zum Seniorenheim: „Glühwürmchen“ bringen die Stadt zum Leuchten Von Klaus Plath | 01.10.2023, 19:20 Uhr Laternelaufen ist zeitlos. Da macht das Jahr keinen Unterschied. Diesmal beteiligten sich etwa 200 Menschen am Umzug. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Das Laternelaufen war in Uetersen der krönende Abschluss eines Festtags rund um den Apfel, der sich vor allem an die Familien gerichtet hatte. Große und kleine Laternenläufer waren es, die sich zur vereinbarten Stunde mitten in der Fußgängerzone eingefunden hatten – nachdem der Holsteiner Apfelmarkt bereits Geschichte war.