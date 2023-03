Der liegengebliebene Lkw blockierte die rechte Fahrspur auf der A23 bei Tornesch. Foto: Philipp Dickersbach up-down up-down Sattelzug mit Tankauflieger Laster bleibt auf A23 bei Tornesch liegen – langer Stau im Berufsverkehr Von Philipp Dickersbach | 14.03.2023, 15:15 Uhr

Ein Lkw ist am Dienstagmorgen in Höhe der A23-Anschlussstelle Tornesch im Kreis Pinneberg liegengeblieben. Eine Fahrspur in Richtung Hamburg musste gesperrt werden.