In Uetersen Das ist zum Herbstmarkt rund um das Café Langes Mühle geplant Von Sylvia Kaufmann | 15.09.2022

Die Inhaberin des Cafés Langes Mühle an der Heidgrabener Straße 3 auf dem Museumsgelände Langes Tannen in Uetersen lädt am Sonntag (25. September) zum Herbstmarkt ein. Mit ins Boot geholt hat Manuela Brocks 35 Aussteller.