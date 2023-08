„Vivid Places, Vivid Rooms“ Geometrische Landschaften von Hideo Katsura in der Galerie Cavissamba in Haselau Von Inge Jacobshagen | 24.08.2023, 12:00 Uhr Hideo Katsura vor seinen Werken. Foto: Hideo Katsura up-down up-down

In der Galerie Cavissamba in Haselau werden auch Bilder aus dem Nachlass von Werner Lohmann präsentiert, die unterschiedlichste individuelle Frauenbilder zeigen. Vernissage ist am Freitag, 25. August.