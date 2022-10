Die Draisine der Eisenbahnfreunde aus Uetersen ist verladen und auf dem Weg nach Neumünster. Dort wird sie am 2. Oktober eine Attraktion des Tags der offenen Tür der Interessengemeinschaft KulturLokschuppen sein. Foto: Rainer Cord 7 Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch up-down up-down Draisine geht auf Reisen Tag der offenen Tür: Eisenbahnfreunde Uetersen in Neumünster am Start Von Klaus Plath | 01.10.2022, 11:00 Uhr

Am 2. Oktober ist mächtig was los in Neumünster. Anlässlich des Tags der offenen Tür der IG KulturSchuppen haben die Eisenbahnfreunde ihre Motordraisine verladen und bieten bei diesem Event Mitfahrten an.