Viel los auf dem Museums-Hof Kulturgemeinschaft Tornesch feiert an zwei Tagen Erntedank Von Thomas Pöhlsen | 26.09.2023, 17:47 Uhr Viel Andrang herrschte in den vergangenen Jahren vor Ausbruch der Corona-Pandemie stets beim Erntefest auf dem Mölln-Hof. Foto: Kulturgemeinschaft Tornesch

An zwei Tagen feiert die Kulturgemeinschaft Tornesch auf dem Mölln-Hof Erntedank. Am 30. September wird geschwoft, am 1. Oktober der Ernte gegedankt.