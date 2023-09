„Farbenvielfalt“ Im Rathaus in Wedel gibt es viel zu entdecken in den Bildern voller Leben Von Inge Jacobshagen | 16.09.2023, 07:00 Uhr Aus Ausgleich zu seinem Beruf entdeckte Modellbauer Klaus-Dieter Tonn vor 15 Jahren die Acrylmalerei für sich. Foto: Klaus-Dieter Tonn up-down up-down

Bilder voller Leichtigkeit und Tiefe, findet das Kulturforum in Wedel, das die Ausstellung „Farbenvielfalt“ des Wedeler Künstlers Klaus-Dieter Tonn in die Rathaus-Galerie geholt hat. So hat Tonn zur Malerei gefunden.