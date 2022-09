Ab Montag, 10. Oktober, ist die Durchfahrt durch den Kronskamp für motorisierte Fahrzeuge nicht mehr möglich. Symbolfoto: Patrick Niemeier up-down up-down Leitungsarbeiten Wichtig für Autofahrer: Kronskamp in Wedel an zwei Stellen gesperrt Von Inge Jacobshagen | 29.09.2022, 18:53 Uhr

Die Stadtwerke Wedel arbeiten im Kronskamp am Strom- und am Trinkwassernetz. An zwei Stellen geht es dafür über die Straße. Bedeutet: Eine Woche Vollsperrungen.