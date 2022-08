Olga Warneck lebte und studierte in Russland und der Ukraine und hilft heute Flüchtlingen in Wedel. FOTO: Bastian Fröhlig up-down up-down Krieg in der Ukraine Russin mit ukrainischem Pass – „Es ist, als ob meine linke Hand die rechte abschlägt“ Von Bastian Fröhlig | 20.08.2022, 07:00 Uhr

Olga Warneck wurde in der umkämpften ukrainischen Million-Metropole Charkiw geboren – als die Sowjetunion noch existierte. Sie hat in Russland und der Ukraine gelebt und studiert und lebt heute in Wedel, wo sie sich ehrenamtlich als Übersetzerin engagiert.