Zukunft im ÖPNV KViP im Kreis Pinneberg setzt zu 100 Prozent auf E-Mobilität – schon bald fahren 34 E-Busse Von Klaus Plath | 27.09.2023, 06:00 Uhr Zwei Elektrobusse der KViP. Einer wird gerade „betankt". Foto: Klaus Plath

Elektromobilität ist in aller Munde. Das Thema ganz früh angepackt hat in Uetersen die KViP, die Kreisverkehrsgesellschaft mit einem großen Fuhrpark an Bussen. Die Geschäftsführung hat jetzt Gewaltiges vor: Bald sollen nur noch Elektrobusse betrieben werden.