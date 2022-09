Aysun Bicer (von links), Katja Lorenzen und Ingo Scharrenberg an einem der beiden Spielgeräte, die dem Kinderhospiz Sternenbrücke als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt werden. Sie sind in der Kreativwerkstatt der Fortbildungsakademie der Wirtschaft in Uetersen entstanden.

Foto: Klaus Plath up-down up-down