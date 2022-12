Im Pressecafé Am Markt beginnt der Kartenvorverkauf für Dixie meets Boogie. Café-Inhaberin Ricarda Plath und der Bandleader von Alabama Hot Six Gunnar Thielemann freuen sich auf den beliebten Konzertabend. Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down Stadthalle Uetersen Konzertreihe: Zum achten Mal Dixie meets Boogie Von Sylvia Kaufmann | 06.12.2022, 17:00 Uhr

Die Konzertreihe Dixie meets Boogie erfährt am Sonnabend (4. März 2023) um 19 Uhr in der Stadthalle Uetersen ihre Fortsetzung. Die heimische Band Alabama Hot Six hat wieder die Hamburger Musiker Matthias Schlechter und Jochen Reich zu Gast.