Moorreges Bürgermeister Wolfgang Balasus (links im Bild, CDU), Geiger Oliver Rau und Dirigent Mike Steurenthaler freuen sich auf das Jubiläumskonzert. Foto: Susi Große up-down up-down Klassik-Konzert Moorrege Proms – Last Night: Ricardo Marinello und Oliver Rau treten auf Von Susi Große | 07.09.2022, 12:00 Uhr

Die in der Region überaus bekannte Klassik-Konzertreihe „Moorrege Proms – Last Night“ feiert dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Daher gibt es am 17. September ein ganz besonderes Programm. Der Dirigent hat jetzt Details verraten.