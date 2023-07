Die No-Shanty-Partyband spielt am 8. Juli auf der Batavia in Wedel. Foto: No-Shanty-Partyband up-down up-down Veranstaltung Konzert mit Partyband auf der Batavia in Wedel Von Elisa Brinkmann | 04.07.2023, 12:56 Uhr

Am Sonnabend, 8. Juli, findet auf dem Theaterschiff Batavia in Wedel wieder ein Konzert statt. Diesmal mit einer Partyband, die schon in ihrem Namen eine Botschaft versteckt.