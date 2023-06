Die aus Bremen stammenden Künstler Sophia Lewin (Gesang) und Hauke Scholten (Klavier und Gesang) gestalten den Liederabend „Und nächstes Jahr in Jerusalem“ in der Christuskirche Uetersen. Foto: Privat up-down up-down Musikalischer Abend Jüdische Lieder und Musik in der Uetersener Christuskirche Von Sylvia Kaufmann | 07.06.2023, 16:34 Uhr

Unter dem Titel „Nächstes Jahr in Jerusalem“ erklingen in der Christuskirche Uetersen am Freitag (9. Juni) jüdische Lieder und Musik. Das um 19.30 Uhr beginnende Konzert gestalten die Bremer Künstler Sophia Lewin und Hauke Scholten.