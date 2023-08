Freier Eintritt Konzert in der Klosterkirche Uetersen mit Hanna Zumsande und der „Hamburger Ratsmusik“ Von Klaus Plath | 09.08.2023, 14:00 Uhr Hanna Zumsande singt in der Klosterkirche. Foto: Christian Palm up-down up-down

Klassikfreunde kommen in Uetersen in den Genuss eines ganz besonderen Konzerterlebnisses. In der Klosterkirche ist das Ensemble „Hamburger Ratsmusik“, auftretend als Quartett, zu Gast. Ebenso konzertiert Sopranistin Hanna Zumsande.