Bei einer Kontrolle auf dem A23-Rastplatz Forst Rantzau bei Tornesch (Kreis Pinneberg) haben Polizisten am Freitag (6. Oktober) mehrere Autofahrer erwischt, die mit Mängeln an ihren Fahrzeugen unterwegs waren. 18 Einsatzkräfte kontrollierten innerhalb von drei Stunden insgesamt 54 Fahrzeuge, wie Polizeisprecherin Sandra Firsching mitteilte.

Autofahrer muss Mängel vor Ort beheben

Unter anderem haben sie einen 50-jährigen Autofahrer mit seinem Sprinter angehalten. Bei der Kontrolle stellten sie gleich mehrere Mängel an dem Fahrzeug fest. „Unter anderem hatte der Fahrer die Batteriekabel selbst verlegt und mit Klebeband abgeklebt. Es bestand die Gefahr eines Motorbrandes“, so Firsching. Der 50-Jährige musste die Mängel direkt vor Ort beheben.

An diesem Sprinter hatte der Fahrer offenbar versucht, das Batteriekabel selbst zu verlegen. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

In einem weiteren Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte auf der Ladefläche Lithium-Batterien, die in den mitgeführten Dokumenten nicht, wie vorgeschrieben eingetragen waren. Außerdem hatte der Fahrer keinen Feuerlöscher dabei, der in diesem Fall erforderlich gewesen wäre. Gegen den Absender und den Fahrer wurden Bußgeldanzeigen gefertigt. Bei vier Fahrzeugen wurde zudem die Ladungssicherung bemängelt.

Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten

Die erwischten Fahrer müssen mit einer Bußgeldanzeige in Höhe von 60 Euro rechnen. Außer mehreren kleineren Verstößen wurden zudem bei zwei Fahrzeugführern Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Unterstützt wurden die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn und Bad Segeberg von Spezialkräften der Einsatzhundertschaft aus Eutin sowie der Wasserschutzpolizei Hamburg. Auch Mitarbeiter des Bundesamtes für Logistik und Mobilität waren dabei. Eine Wiederholung der Aktion kündigte Firsching bereits an.