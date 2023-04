Ab 4. April können in Wedel Unterlagen für die Briefwahl beantragt werden. Foto: Stadt Wedel/Kamin up-down up-down Kommunalwahl am 14. Mai Unterlagen ab sofort verfügbar: Alle Infos zur Briefwahl in Wedel Von Kristina Sagowski | 04.04.2023, 09:00 Uhr

Die Unterlagen für die Briefwahl können per Post, im Rathaus oder am schnellsten online beantragt werden. Shz.de gibt einen Überblick, was Wähler dabei beachten müssen.