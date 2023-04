Auch für Rudolf Engels (von links), Stéphanie Hochsprung, Silke Varossieau und Heinrich Wehner hat der Wahlkampf begonnen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Parteien zur Kommunalwahl Das will die FDP Uetersen in den kommenden fünf Jahren umsetzen Von Klaus Plath | 27.04.2023, 08:00 Uhr

Am 14. Mai wird in ganz Schleswig-Holstein gewählt. Neu besetzt werden sollen dabei die Kommunalparlamente. Auch in Uetersen hat der Wahlkampf begonnen. shz.de möchte wissen: Welches sind die drei wichtigsten Themen der Parteien. Heute geht es um die FDP.