Unfall an der A23 Kollision an der Anschlussstelle Tornesch: Fünf Verletzte Von Florian Sprenger | 14.03.2023, 08:12 Uhr

Bei einem Unfall an der Anschlussstelle Tornesch an der Autobahn 23 wurden am Montagabend fünf Personen verletzt. Zwei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht.