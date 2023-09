Umzug in die Klosterkirche Uetersen am 1. Oktober: Ökumenischer Gottesdienst begleitet den Holsteiner Apfelmarkt Von Klaus Plath | 21.09.2023, 12:00 Uhr | Update vor 1 Std. Die Pastoren Maike Böhl (von links), Johannes Bornholdt und Kirsten Ruwoldt sowie Kantorin Christiane Haar haben den ökumenischen Gottesdienst thematisch vorbereitet und freuen sich jetzt auf den 1. Oktober. Aufgrund der zuletzt unsicheren Wetterprognose wird dazu in die Klosterkirche eingeladen. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Parallel zum Holsteiner Apfelmarkt wird es in Uetersen am 1. Oktober einen ökumenischen Gottesdienst geben. Er findet aufgrund der unsicheren Wetterlage in der Klosterkirche statt.