Tobias Haunhorst wird am Flügel der Klosterscheune Platz nehmen und dieses Instrument erklingen lassen. Foto: Tumen Dondukov up-down up-down Musikalische Saison startet am 4. Juni Sommerkonzert im Kloster Uetersen: Pianist Tobias Haunhorst spielt Bach und Beethoven Von Klaus Plath | 26.05.2023, 16:00 Uhr

Rudolf Engels, künstlerischer Leiter der Konzertsaison der Klosterfreunde Uetersen teilt mit, dass die beim Publikum so beliebte Konzertreihe in diesem Jahr am Sonntag (4. Juni) startet. In Uetersen zu Gast ist dann der erst 30-jährige Pianist Tobias Haunhorst.