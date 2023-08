Experte klärt auf Klimawandel, Elbvertiefung: Was macht das mit der Deichsicherheit in Wedel? Von Oliver Gabriel | 28.08.2023, 17:00 Uhr Die Sicherheit der Deiche an Küste und in Wedel, hier bei Fährmannssand, stehen im Mittelpunkt eines expertenvortrags, zu dem der Seniorenbeirat einlädt. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down

Klimawandel und Ausbau der Schifffahrtswege wirkt sich auf die Wasserstände auch in der Elbe aus. Was bedeutet das für den Hochwasserschutz an der Küste und in Wedel? Auf Einladung des Umweltbeirats klärt Experte Andreas Fischer auf.