Kann man Futterweizen auch in der Lebensmittelindustrie zum Backen einsetzen? Greenpeace sagt Ja. Und will das in Uetersen zeigen. Symbolfoto: imago/CHROMORANGE up-down up-down Klimatage 2023 in der Bücherei Greenpeace will in Uetersen zeigen, dass sich auch Futterweizen zum Backen eignet Von Klaus Plath | 27.05.2023, 06:00 Uhr

Weizen gehöre weder in den Futtertrog noch in den Tank. Er ist dazu da, Menschen zu ernähren und den Hunger in der Welt zu bekämpfen, sagt Greenpeace. Der Organisation ist der Begriff Futterweizen ein Dorn im Auge. Um das deutlich zu machen, greift Greenpeace in Uetersen zu ungewöhnlichen Mitteln.