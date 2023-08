Alt und besonders schön Bäume als Klimaretter: Diese neun Uetersener Bäume im Kloster sind einmalige Naturdenkmale Von Klaus Plath | 03.08.2023, 07:00 Uhr | Update vor 26 Min. Im Kloster Uetersen gibt es neun Naturdenkmale. Das sind alte Bäume, die wegen ihrer Einmaligkeit oder ihres besonderen Aussehens vonseiten des Kreises geschützt worden sind. Dieser mächtige Kastanienast lässt Rückschlüsse auf die Imposanz des Baums zu. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Bäume gelten als Klimaretter. Im Kreis Pinneberg sind besonders schöne Exemplare auch besonders geschützt – per Kreisverordnung. In Uetersen alleine gibt es 125 Bäume, die diesen Schutz genießen. In einer Sommer-Serie stellt shz.de einige dieser Uetersener Besonderheiten vor. Diesmal geht es um die geschützten Bäume im Klosterbezirk.