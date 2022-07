Gums-Gemeinden müssen sich jetzt für Klimaneutralität einsetzen - freiwillig. Das rät Nicole Förthmann, Klimaschutzmanagement im Amt Geest und Marsch Südholstein. FOTO: SWM up-down up-down Amt Geest und Marsch Südholstein Klimaneutralität: Ohne Hilfe der Bürger wird es nichts Von Bastian Fröhlig | 28.07.2022, 07:30 Uhr

Schleswig-Holstein will bis 2040 klimaneutral werden. So steht es im Koalitionsvertrag. Doch was bedeutet das für die Gemeinden? Nicole Förthmann, Klimaschutzmanagement im Amt Geest und Marsch Südholstein, gibt Antworten.