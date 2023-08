29. Auflage des Sozialmarkts am 2. September auf dem Wedeler Rathausplatz

Das Netzwerk Wedel lädt für Sonnabend, 2. September, ein zur 29. Auflage des Wedeler Sozialmarkts. Zwischen 10 und 13 Uhr stellen auf dem Rathausplatz an zahlreichen Ständen verschiedene Einrichtungen ihre Angebote vor. Eröffnet wird der Markt von Pastor Udo Zingelmann für das Netzwerk, in dem viele öffentliche, kirchliche, kulturelle und soziale Institutionen sowie ehrenamtliche Einzelpersonen engagiert sind. Bürgermeister Gernot Kaser (parteilos) wird Grußworte der Stadt überbringen.

Von der Awo Wedel gibt es Bratwürste und Kaffee, die DRK-Ortsgruppe Wedel serviert Waffeln und Erbsensuppe. Auch für ein Rahmenprogramm ist gesorgt: Auftritte der WSC Cheerleader des SC Rist Wedel (gegen 10.30 Uhr), der Einradgruppe des Wedeler TSV (gegen 11.15 Uhr), der Kindertanzgruppe des Türkischen Elternbundes Wedel (gegen 12 Uhr) und der Kindertanzgruppe von Nancy Gomez-Juse aus dem Stadtteilzentrum „mittendrin“ runden das Informationsprogramm der kleinen Messe ab. og

Ausflug ins Hamburger Komponisten-Quartier mit Senioren mobil

Die Interessengemeinschaft Senioren mobil plant für Dienstag, 12. September, einen Ausflug ins Komponisten-Quartier in Hamburg. Nahe den Geburts- und Wirkungsorten von sieben bedeutenden Komponisten ermöglichen im Museum Ausstellungsräume in historischem Ambiente mit modernen Medien Einblicke in das Leben und Werk von Georg Philipp Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Adolf Hasse, Fanny und Felix Mendelssohn, Johannes Brahms und Gustav Mahler.

Nach einer Führung kann auch das nahe gelegene Brahmshaus besichtigt werden. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass dieses nicht barrierefrei ist. Es besteht zudem die Möglichkeit, im Kleinhuis‘ Café zu einem Imbiss einzukehren. Treffpunkt ist an der S-Bahn Wedel um 9.30 Uhr. Die Kosten liegen bei 15 Euro, gegebenenfalls zuzüglich Fahrtkosten und Verzehr. Anmeldungen nimmt Senioren mobil bis 4. September, montags und mittwochs von jeweils 10 Uhr bis 11 Uhr im Rathaus, Raum Wolgast, Telefon (04103) 707 253 (nur während dieser Sprechzeiten) entgegen. og

Theaterschiff Batavia mit Kleinkunstfestival im TV auf N3

30. Auflage des Kleinkunstfestivals auf dem Theaterschiff Batavia in Wedel: Das ist auch dem Norddeutschen Rundfunk einen Besuch im alten Wedeler Hafen wert. Am vergangenen Freitag (25. August) war ein TV-Team des Senders zu Gast beim Konzert des Trios Hafennacht. Der Beitrag zu dem Auftritt und dem Festival soll laut Batavia-Käpt‘n Hannes Grabau am Dienstag, 29. August, im Schleswig-Holstein Magazin auf N3 ausgestrahlt werden. Die Sendung beginnt um 19.30 Uhr.