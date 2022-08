Diplom-Bibliothekarin Kirsten Hell ist den Klaus-Groth-Schülern durch die Verwaltung der Schulmedien und die Büchereiarbeit eng vertraut. Sie wird nun auch federführend die Schülerbücherei betreuen. FOTO: Sylvia Kaufmann up-down up-down Klaus-Groth-Schule Tornesch Stadtbücherei schafft Schülern eigenen Raum zum Schmökern und Lernen Von Sylvia Kaufmann | 12.08.2022, 18:00 Uhr

Die Zusammenarbeit zwischen Stadtbücherei und Klaus-Groth-Schule Tornesch (KGST) erreicht eine neue Qualität. In diesen Tagen wird für die Klaus-Groth-Schüler ein Raum eingerichtet, in dem sie in Freistunden lesen, recherchieren, sich in Lerngruppen treffen oder auch unterrichtet werden können.