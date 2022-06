Das leerstehende Jugendzentrum an der Berliner Straße. Hier sollen übergangsweise drei Kitagruppen (60 Elementarplätze) einziehen. Das Angebot zur Raumanmietung für Geburtstagsfeiern entfällt damit dort. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Neue Kita-Plätze in Uetersen Drei Kindergarten-Gruppen sollen ins alte Jugendzentrum ziehen Von Klaus Plath | 30.06.2022, 08:00 Uhr

Der Bildungsausschuss in Uetersen hatte bereits beschlossen, das ehemalige Jugendzentrum an der Berliner Straße in eine Kita weiterzuentwickeln. Der Rat stellte dafür jetzt 520.000 Euro zur Verfügung.